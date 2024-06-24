貨櫃三雄獲利動能 不輸大咖航商
國際知名分析機構近日發布報告調升馬士基、赫伯羅德、以星等三大航商今年的營運預測，甚至認為這些航商獲利年增率將逾倍，且高過上述企業自身的財測。業界指出，根據疫情時期經驗，貨櫃三雄的獲利動能強過這些國際航運巨擘，因此今年獲利動能同步受關注。
Jefferies首席航運分析師諾塔在最新的分析報告中，預計赫伯羅德2024年全年獲利年增率將達到176%，馬士基獲利將躍進102%，以星全年每股收益將成長96%。
根據Jefferies報告指出，馬士基2024年全年的稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）將達90億美元；赫伯羅特2024年全年EBITDA將達到40億歐元，超過了赫伯羅特自己預計的22億至33億美元（20億至30億歐元）之間；而以星2024年全年EBITDA將達到21億美元，也超過了Zim自己預計的11.5億美元至15.5億美元之間的概估數字。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言