貨櫃三雄獲利動能 不輸大咖航商

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
高雄港貨櫃碼頭。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
高雄港貨櫃碼頭。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

國際知名分析機構近日發布報告調升馬士基、赫伯羅德、以星等三大航商今年的營運預測，甚至認為這些航商獲利年增率將逾倍，且高過上述企業自身的財測。業界指出，根據疫情時期經驗，貨櫃三雄的獲利動能強過這些國際航運巨擘，因此今年獲利動能同步受關注。

Jefferies首席航運分析師諾塔在最新的分析報告中，預計赫伯羅德2024年全年獲利年增率將達到176%，馬士基獲利將躍進102%，以星全年每股收益將成長96%。

根據Jefferies報告指出，馬士基2024年全年的稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）將達90億美元；赫伯羅特2024年全年EBITDA將達到40億歐元，超過了赫伯羅特自己預計的22億至33億美元（20億至30億歐元）之間；而以星2024年全年EBITDA將達到21億美元，也超過了Zim自己預計的11.5億美元至15.5億美元之間的概估數字。

羅德 馬士基

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