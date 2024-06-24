華電（1603）針對今年營運策略，該公司指出，將持續參與台電強韌電網計畫標案，同時與同業策略合作開發離岸風電、海底電纜、陸域電纜及專案工程，以及參與再生能源開發專案，利澤工業區土地投入太陽能光電及儲能事業。

展望今年營運，華電在股東報告書指出，今年營運方針包括一、配合台電強韌電網計畫，自2023年起投入5,000億元以上經費，161kV及345kV線路機電工程、線纜專案標及超耐熱導線空線路採購標案參與投標。二、與同業策略合作開發離岸風電、海底電纜、陸域電纜及專案工程。

三、參與再生能源開發專案，利澤工業區土地投入太陽能光電及儲能事業。四、持續推廣日本TOSTOM高性能鋁門窗系統，搶占豪宅建築市場。同時將強化鋁帷幕牆生產效率，降低生產成本，爭取辦公大樓類型的帷幕牆訂單；加強全省經銷、直銷體系，擴大鋁門窗市場占有率；掌握研發技術，規劃符合市場需求的產品；針對台灣2026年邁入超高齡社會，研發無障礙設施鋁門窗。

華電近期股東會通過息配發案，將配發1.3元現金股利。華電近期完成董事會改選，新任董事包括有陳鶴原、宏宇實業法人代表陳亮吟兩席；而王鶴松、曾勇義及吳高登三人擔任獨董。