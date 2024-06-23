鋼鐵業 下半年先苦後甘

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

大陸未來十天長江中下游的大華南區將進到降雨集中期，而且雨勢可能比去年大增二倍，洪災的風險大增，鋼市短線轉淡，雨季後重建需求將讓需求同步趨旺，燁輝（2023）、盛餘、中鋼、中鴻下半年營運將先苦後甘。

法人指出，第3季為鋼鐵產業傳統淡季，主因就在於7至9月亞熱帶與熱帶進到雨季，從華南、東南亞到印度一大片廣闊的經濟新興區都受大雨影響，營建工地開工以及交通運輸都受影響。

上市鋼廠主管表示，最新商情顯示，大陸氣象當局發布警告，未來十天長江中下游大華南區都將進到降雨集中期，強降雨主要位於江淮、江南北部及西南地區。

上市鋼廠主管說，大陸基礎建設到位，但每年雨季仍會傳災情，主因天候變化太不可測，今年若大華南區強降雨真如預測般最高大增二倍，洪災風險將大增。這種情況下，對鋼市的影響是先苦後甘。雨季期間鋼鐵提貨減量、連帶產銷低迷，雨季結束後趕工甚至重建需求釋出，會迎來一波需求旺季。

上市鋼廠主管表示，燁輝百分百持股的常熟廠擴建完成，在江南站穩腳跟，目前產量與台灣母廠相當；盛餘大陸合肥廠表現倒吃甘蔗漸入佳境。燁輝、盛餘在大陸的商機布局得宜，產銷營運穩中趨堅，預期雨季結束後將成為第一波受惠者。

燁輝 盛餘 鋼鐵

延伸閱讀

影／炸街機車噪音堪比「飛機機坪」 中警告發13件罰3.3萬

迎盛夏Canada Goose進軍雨靴市場 許路兒搶先上腳示範甜美穿搭！

雨下對地方！嘉義水情穩定 仁義潭、蘭潭水庫蓄水率回升到7成

鋼廠減碳 跟著官方腳步走

相關新聞

鋼鐵業 下半年先苦後甘

大陸未來十天長江中下游的大華南區將進到降雨集中期，而且雨勢可能比去年大增二倍，洪災的風險大增，鋼市短線轉淡，雨季後重建需...

合庫金連13年配息 總報酬率近兩倍 資產將朝5兆大關邁進

合庫金控昨（21）日股東會，通過承認配發現金股利0.65元、股票股利0.35元。董事長董瑞斌表示，合庫金2011年底掛牌...

愛之味拚銷售 雙引擎熱轉

愛之味（1217）看好今年酷暑飲品代工及自有品牌銷售商機，今年文化美食及健康飲品的銷售業績有望比去年好。

中鴻7月內銷價 開平盤

中鴻（2014）昨（21）日開出7月內銷盤價，包括熱軋、冷軋和鍍鋅三大品項均持平盤；至於8月交貨的外銷盤價，則依產品及地...

力麗：今年營運優於去年

紡織股力麗（1444）、力鵬（1447）昨（21）日舉辦股東會，通過去年財報。力麗總經理陳漢卿表示，隨著各大品牌廠庫存已...

杏輝跨足生活用品業務

杏輝（1734）與杏國新藥昨（13）召開聯合法說會，董事長李志文表示，面對新的一年即將到來，杏輝集團除了繼續強化藥品及功...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。