鋼鐵業 下半年先苦後甘
大陸未來十天長江中下游的大華南區將進到降雨集中期，而且雨勢可能比去年大增二倍，洪災的風險大增，鋼市短線轉淡，雨季後重建需求將讓需求同步趨旺，燁輝（2023）、盛餘、中鋼、中鴻下半年營運將先苦後甘。
法人指出，第3季為鋼鐵產業傳統淡季，主因就在於7至9月亞熱帶與熱帶進到雨季，從華南、東南亞到印度一大片廣闊的經濟新興區都受大雨影響，營建工地開工以及交通運輸都受影響。
上市鋼廠主管表示，最新商情顯示，大陸氣象當局發布警告，未來十天長江中下游大華南區都將進到降雨集中期，強降雨主要位於江淮、江南北部及西南地區。
上市鋼廠主管說，大陸基礎建設到位，但每年雨季仍會傳災情，主因天候變化太不可測，今年若大華南區強降雨真如預測般最高大增二倍，洪災風險將大增。這種情況下，對鋼市的影響是先苦後甘。雨季期間鋼鐵提貨減量、連帶產銷低迷，雨季結束後趕工甚至重建需求釋出，會迎來一波需求旺季。
上市鋼廠主管表示，燁輝百分百持股的常熟廠擴建完成，在江南站穩腳跟，目前產量與台灣母廠相當；盛餘大陸合肥廠表現倒吃甘蔗漸入佳境。燁輝、盛餘在大陸的商機布局得宜，產銷營運穩中趨堅，預期雨季結束後將成為第一波受惠者。
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