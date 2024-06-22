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不賣鴻海（2317）原因「比其他AI股便宜很多」！ 資深股東：應該繼續向上比價

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
鴻海。 路透
鴻海。 路透

股市爆料同學會．TT】

三年賺一倍vs十年賺十倍，哪一個比較難？其實用年化報酬率來看是差不多的，計算公式如下：

2^(1/3)-1= 25.99%

10^(1/10)-1= 25.89%

三年賺一倍，是股市大戶林適中的目標報酬，只有在他認為可以三年翻一倍的「標的／價錢」才會出手，一出手目標就要翻倍，可以耐心等三年！

林適中，我看到報導有說他在1997年36歲，所以現在年紀應該是63歲，1995年（34歲）時股市淨部位大約有200萬，1997年(36歲)就有2000萬，透過墊丙還有融資在股市大多頭時賺了10倍。

1998年－2021年（40歲）的股市泡沫，又讓股市淨部位回到1200萬，目前的淨資產粗估至少有10億以上。

林適中之前重壓裕隆13000張，投入的部位從從5億翻到10億，裕隆最新的十大股東列表，變成10001張，處分了將近3000張的裕隆。

2024-0415在下班經濟學的訪談當中有提到，已經買鴻海了，看起來是用賣掉裕隆的錢去買鴻海，4/15的收盤價是146，有興趣可以去看一下那部影片。

目前的價位買鴻海，要三年賺一倍的機會不大，但是目前鴻海的股價還是比其他AI個股便宜很多，這也是我沒有賣掉股票的主要原因。

目前比鴻海便宜的代工股，只有仁寶與和碩，但這兩檔其實根本不是AI股，AI伺服器貢獻極低，就算估值低於鴻海，我也完全不會考慮。

廣達，緯創，緯穎，英業達，目前的估值都還是遠高於鴻海，鴻海應該繼續向上比價！

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

鴻海2317

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