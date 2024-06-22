合庫金連13年配息 總報酬率近兩倍 資產將朝5兆大關邁進

合庫金控（5880）昨（21）日股東會，通過承認配發現金股利0.65元、股票股利0.35元。董事長董瑞斌表示，合庫金2011年底掛牌時股價19.3元，到前天股價26.15元，且過去連續13年都有配息，包括現金及股票股利，若全部還原加上價差，投資合庫金還原總報酬率達190％，相當於「翻兩番」，表現不俗。合庫金昨天收26元，跌0.15元。

合庫金總經理陳美足指出，截至去年底合庫金總資產逾4.8兆元，為國內第六大金控，資產朝5兆元重要里程碑邁進。去年獲利雖衰退，但銀行提存前獲利成長兩成，顯示銀行成長動能還在；今年已回到成長軌道，展望今年在景氣回溫及AI浪潮下，將積極掌握相關契機。

海外布局方面，子公司合庫銀行擁有26處海外據點，服務觸角橫跨美洲、歐洲、澳洲及亞洲各地，提供國際企業及在地客群完善全球金融服務。目前合庫銀行海外擴點計畫主要聚焦在亞洲重要金融中心，正推動東京及新加坡分行籌設，期望透過更綿密的全球據點，提升營運規模及收益性，致力擴增集團海外盈餘貢獻。

此外，合庫金表示，今年仍將鞏固核心經營利基、努力拓展授信業務版圖，並且透過洞察分群客戶價值、擴增財管營運綜效，同時靈活調整資金配置、聚焦海外特色經營、培育關鍵專業人才。

合庫金股東會議程包括陳美足報告2023年營業概況、審計委員會報告年度決算查核經過、年度董事及員工酬勞分配情形報告；另，承認案為2023年營業報告書及財報、年度盈餘分派。所有議案均獲股東一致鼓掌通過。股東會進行不到一小時即順利落幕。