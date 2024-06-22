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伸興董事長 林志誠續任

經濟日報／ 記者宋健生╱台中報導

全球家用縫紉機製造龍頭伸興工業（1558）股東常會昨（21）日完成董事改選，林志誠續任董事長；會中通過去年度盈餘分配案，每股配發3.8元現金股利，配發率近100%，伸興連續19年現金配發率超過六成。

伸興去年受惠於歐美縫紉機客戶優化庫存水位告一段落，整體家用縫紉機出貨量達170萬台，加上中國新車銷售市場持續復甦，子公司宇隆旗下汽車部營運提振，全年合併營收75.58億元、年增5%。

伸興落實成本費用嚴控、生產效率優化、開發設計技術精進等重要策略，貢獻稅後純益2.53億元，每股稅後純益3.81元。去年各產業客戶營收比重，家用縫紉機（含吸塵器）占46%，精密金屬加工（含汽車、自行車、工業應用及醫療）44%。

伸興今年第1季合併營收18.05億元、年增8.9%，稅後純益0.95億元、年增814%，每股稅後純益1.42元。隨著主要客戶庫存逐漸回到健康水位，以及終端消費市場需求穩健成長帶動下，前五月合併營收累計31.22億元、年增9.6%。

展望今年，伸興密切掌握主要客戶去化庫存速度，與客戶開發新產品。伸興今年將以廠區整合優化為優先項，包括台灣廠將轉型為家用縫紉機創新開發設計，研發高階機種，高階機種轉移至越南生產，越南一廠及二廠將整併減少重覆投資。

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