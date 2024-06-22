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劍麟 搶攻車用散熱

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

劍麟（2228）股東會通過每股配發每股5元現金股利，現金股利配發率73.75％，已連續四年現金股利配發率超過六成。劍麟公司表示，藉由智能製造之生產策略轉型結合新科技與技術，因應新能源車趨勢發展專注車用散熱的「熱管理」整體解決方案，可望進一步推動營運成長。

劍麟股東會改選董事六席及獨立董事三席，董事包括孟卿投資代表人黃正怡、黃正忠、永勤興業代表人魏永篤、毅揚投資代表人黃逸揚、毅帆投資代表人黃逸帆、孟卿投資代表人林進能，獨立董事則由吳素環、張瑩玲、陳國安擔任。黃正怡在會後臨時董事會改選續任董事長。

劍麟去年全年合併營收48.94億元，年增11.9％，受惠旗下汽車事業客戶拉貨動能明顯回升， 2023年全年稅後淨利達5.14億元、EPS 6.78元，分別年增13.53％、13.57％，全年獲利改寫近四年新高。

橙的電子股東會也通過2023年配發每股1元現金股利，配發率達94.34％，此次股東會改選董事四席及獨立董事四席，當選之董事包括橙邦投資代表人許欽堯、先達汽車產品（香港）、橙豐投資代表人張豐儀、橙鴻投資代表人游鴻志，獨立董事則由洪三山、賴建榮、沈千慈、高維亞擔任，許欽堯在會後臨時董事會改選續任董事長。

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