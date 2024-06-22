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愛之味拚銷售 雙引擎熱轉

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

愛之味（1217）看好今年酷暑飲品代工及自有品牌銷售商機，今年文化美食及健康飲品的銷售業績有望比去年好。

愛之味昨（21）日股東會，去年全年稅後純益為2億元，每股稅後純益0.41元，今年步入連續三年派發股利，每股配發現金股利0.23元。

愛之味表示，隨著疫情緩解後，食品產業復甦的速度也加快，營運戰略方針，產品創新、品牌投資，強化與現有通路合作；其次配方開發及代研代產，產品客製服務、專業代工整合，放大雙向雙贏合作，今年首季稅後純益為7,908萬元，每股稅後純益0.16元。

今年將持續強化國際合作、推動戰略互惠，積極與世界大廠聯盟，爭取授權代工或是代理的合作機會；另外在銷售端也推動多元電商通路、物流直送服務、滿足多元市場需求，今年全年的營收、獲利有望同步增加。

愛之味進一步指出，新商品開發，無論時代如何變遷，市場潮流與消費需求如何變化，產品價值還是以健康為主軸，貼近市場需求來研發新品，以機能、便利等全方位考量。

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