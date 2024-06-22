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環泥 聚焦水平、垂直整合
環泥（1104）昨（21）日召開股東會，展望2024年持續看好本業營運表現，不過為因應工料雙漲問題，集團將尋求水平和垂直整合機會，未來將多頭並進，環泥將尋求各種水平或垂直整合機會，並因應ESG發展趨勢，積極評估導入新製程和新材料以減低對環境的影響，持續創新與成長。
公司表示，去年面臨高利率、高通膨、營建產業缺工缺料等諸多挑戰，但集團旗下三大事業，包括水泥、預拌混凝土、石膏板等，銷售、獲利持續穩健成長，2023年每股盈餘3.13元、寫下新高水準，會中承認去年財報並通過配發現金1.8元、股票0.2元，合計2元股利。
混凝土事業方面，環泥除持續供應各地區廠辦、住宅、公共工程興建需求外，明年將增加嘉義太保、台南麻豆兩個混凝土生產據點，加入台積電建廠供應鏈；水泥事業方面，環泥阿蓮水泥廠已展開優化製程計畫，將於今年年底量產低碳石灰石水泥。
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