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中鴻7月內銷價 開平盤

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
中鴻開出7月內銷盤價，熱軋、冷軋和鍍鋅三大品項均持平盤。圖為鋼市示意圖。 （聯合報系資料庫）
中鴻開出7月內銷盤價，熱軋、冷軋和鍍鋅三大品項均持平盤。圖為鋼市示意圖。 （聯合報系資料庫）

中鴻（2014）昨（21）日開出7月內銷盤價，包括熱軋、冷軋和鍍鋅三大品項均持平盤；至於8月交貨的外銷盤價，則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，從總體經濟面來看，6月6日歐洲央行（ECB）如期降息1碼，為該區2019年以來首次降息。此外，美國5月消費者物價指數CPI年增3.3%，優於市場預期，聯準會（FED）年內降息機率提升，預計隨著各國政策轉向寬鬆，有望帶動消費及投資需求回溫，全球經濟將保持穩健復甦。

其次，中國大陸方面，發改委於6月7日發布「鋼鐵業節能降碳專案行動計畫」再提粗鋼產量調控，加上官方推動交通運輸領域設備更新，並持續推進各項穩房政策，加速商品房去庫存，鋼鐵供需關係將持續改善。

至於就原料面變化，近期煤鐵原料行情呈橫向整理，煉鋼成本仍維持高位，不過，考量面臨高溫多雨季節，國內業者產銷略有遞延，為減輕客戶營運壓力並兼顧接單動能，因此7月盤價以保持平穩定調。

法人並指出，目前全球景氣保持穩定，各大經濟體有望進入降息循環。當前美國、歐洲鋼市已有築底反彈跡象，加上近期大陸海關加強查緝非法買單出口，有效抑制低價鋼材向外流竄，有利導引鋼市正向發展。

而大陸在政策面與金融面雙管齊下，包括政策面下調住房貸款利率0.25%，取消房貸款利率政策下限、設立人民幣3,000億保障性住房再貸款。同時，金融面發售超長期特別國債，計劃發行規模達1,383億美元，預期有望帶動房市、經濟從而刺激鋼品需求。

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