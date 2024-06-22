力麗：今年營運優於去年

紡織股力麗（1444）、力鵬（1447）昨（21）日舉辦股東會，通過去年財報。力麗總經理陳漢卿表示，隨著各大品牌廠庫存已去化完畢，今年營運可望好過去年，不過，目前訂單能見度僅兩個月，且品牌廠回補庫存動能較弱，上下半年表現不會有太大差異。力鵬則今年尼龍原料CPL缺貨問題獲得紓解，目前每月有兩條專船運送原料，且供應穩定，使今年營運亦可望優於去年。

力麗股東會中順利通過各項議案，由於去年營運轉虧，股東會上通過不配發股利案。陳漢卿表示，雖然客戶庫存去化已告一段落，但建立庫存的信心仍不足，因此拉貨速度較緩，呈現緩步回溫。而聚酯粒、瓶粒方面，則仍受到中國大陸削價競爭影響，因此持續減產因應，今年上半年減產幅度約達六成。加工絲方面，則需求一直不錯，目前皆是產能全開，稼動率維持高水位。

在新產能方面，力麗印尼廠看好織布需求佳，二期織布產能已在5月開出，同時染整二廠也在興建中，預計8月完工。其中，織布廠原來是385台織機，增加至691台，產能將增加80%，染整廠機台由五台增加至八台，將增加40%產能。

此外，因應全球對環保的關注和ESG投資潮流，力麗也開始進行能源轉型。包括集團布局「力寳龍綠能循環經濟計畫」，從織物回收開始到使用固體廢料回收燃料（SRF）作為燃料，以及持續推動綠能，彰化芳苑廠規劃與瑞曼迪斯公司合資興建SRF工廠，已在近日動工。預計工期約22個月，投產後除供集團使用，也將對外出售。綠色產品方面，成衣回收脫色工廠回收聚酯、尼龍成衣、廠內邊角料以及廢品，同時與海外大廠合作開發，預計將為2024年的運營做出貢獻。

力鵬股東會亦通過去年財報，並決議不配發股利。公司表示，去年受尼龍原料CPL缺貨影響，無法正常接單，今年增加大陸專船穩定運貨，整體營運可望改善。