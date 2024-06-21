統一實股東會／通過配發現金股利0.3元
統一實（9907）21日舉行股東會，去年受到鐵產品的售價較同期降低影響獲利，全年稅後盈餘6.81億元，每股稅後純益為0.43元，股東會通過配發現金股利0.3元。
展望 2024年，統一實緊密關注總體經濟變化與產業競爭動態，隨機應變，控管風險的同時也尋求發展機會，期望能擺脫去年營收、獲利下滑的窘境。
新年度具體的產銷策略，鋼材事業持續擴大與台、日大鋼廠從原料供應延伸到下游產品銷售的合作，共築穩定而有韌性的供應鏈。優化銷售區域與產品組合，提升產銷效率、促進高價值產品的發展。 嚴格管控庫存，降低價格波動帶來的經營風險。
綜合包裝事業的部分， 穩固、推升現有優質大客戶及開拓培養高潛力新客戶； 聚焦無菌充填、新型鋁瓶罐(NBC)充填及碳酸飲料充填業務的開展，穩固技術領先區塊並布局開拓飲料市場新領域。 銷售區域及生產基地的有效管理；統籌並善用集團資源，努力利潤最佳化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言