統一實股東會／通過配發現金股利0.3元

統一實（9907）21日舉行股東會，去年受到鐵產品的售價較同期降低影響獲利，全年稅後盈餘6.81億元，每股稅後純益為0.43元，股東會通過配發現金股利0.3元。

展望 2024年，統一實緊密關注總體經濟變化與產業競爭動態，隨機應變，控管風險的同時也尋求發展機會，期望能擺脫去年營收、獲利下滑的窘境。

新年度具體的產銷策略，鋼材事業持續擴大與台、日大鋼廠從原料供應延伸到下游產品銷售的合作，共築穩定而有韌性的供應鏈。優化銷售區域與產品組合，提升產銷效率、促進高價值產品的發展。 嚴格管控庫存，降低價格波動帶來的經營風險。

綜合包裝事業的部分， 穩固、推升現有優質大客戶及開拓培養高潛力新客戶； 聚焦無菌充填、新型鋁瓶罐(NBC)充填及碳酸飲料充填業務的開展，穩固技術領先區塊並布局開拓飲料市場新領域。 銷售區域及生產基地的有效管理；統籌並善用集團資源，努力利潤最佳化。