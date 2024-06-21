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環泥股東會／公司尋求水平或垂直整合機會 持續穩健成長

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

環泥（1104）21日召開股東會，環泥表示，去年面臨高利率、高通膨、營建產業缺工缺料等諸多挑戰，產品銷售及獲利仍維持穩健成長，每股盈餘3.13元。

展望未來將多頭並進，環泥將尋求各種水平或垂直整合機會，並因應 ESG 發展趨勢，積極評估導入新製程和新材料以減低對環境的影響，持續創新與成長。

在混凝土事業方面，環泥除了持續供應各地區廠辦、住宅、公共工程興建需求外，明年將增加嘉義太保、台南麻豆兩個混凝土生產據點，加入台積電（2330）建廠供應鏈；水泥事業方面，環泥阿蓮水泥廠已展開優化製程計畫，將於今年年底開始量產低碳石灰石水泥，並評估活化閒置廠區，以尋求垂直整合產品可能。

在建材事業方面，環泥持續發展石膏板、外牆板、屋頂材等乾式輕隔間系統的產品解決方案，並研發石膏 100%回收相關技術。

此外，環泥子公司利永環球科技研發之軟性微機電壓力感測技術，以標準化、系統化和模組化之產品開發策略，和北美、歐洲的產業領導者有更多產品開發合作，廣泛應用在消費型電子產品、工業 4.0及半導體設備、AI倉儲、AI醫療等領域，AI醫療領域之離床預報通知系統已導入北醫行愛長照中心，並在美國配合通路商鋪貨，預期明年將有1萬台的出貨量。

因應ESG 發展趨勢，環泥各項建材產品已陸續申請產品碳足跡標籤，將進一步申請碳足跡減量標籤；集團也配合金管會發布之上市櫃公司永續發展路徑時程，辦理溫室氣體盤查和第三方查證。

AI 環泥

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