劍麟股東會／通過配5元現金股利 連四年配發率超過六成

遊戲股通常是放假概念股之一，但是經歷疫情後的快速擴張，遊戲業在 2024 年氣氛相對保守。台灣玩家雖然願意付錢，但新遊戲也已經不容易卡位。那市值最大的三檔遊戲股鈊象、智冠與橘子，在這樣的大環境條件下，有怎樣的競爭優勢呢？

2024-06-21 14:31