劍麟股東會／通過配5元現金股利 連四年配發率超過六成
劍麟（2228）今日召開2024年股東常會，2023年擬配發每股5元現金股利，現金股利配發率73.75％，已連續四年現金股利配發率超過六成，此外，2023年股東權益報酬率(ROE)、資產報酬率(ROA)分別提升至12.05％、8.52％，凸顯公司經營團隊在多面向的持續努力與精進重視，努力不懈致力創造公司、員工及股東最大價值。
此次股東會改選董事六席及獨立董事三席，當選之董事包括孟卿投資股份有限公司代表人黃正怡、黃正忠、永勤興業股份有限公司代表人魏永篤、毅揚投資有限公司代表人黃逸揚、毅帆投資有限公司代表人黃逸帆、孟卿投資股份有限公司代表人林進能，獨立董事則由吳素環、張瑩玲、陳國安擔任，自2024年6月21日至2027年6月20日。黃正怡於會後之臨時董事會續任董事長。
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