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中鋼：採電子投票的股東會紀念品延後發放

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
中鋼今年股東會紀念品是「砧心有您」抗菌多功能不銹鋼砧板組。圖／中鋼提供
中鋼今年股東會紀念品是「砧心有您」抗菌多功能不銹鋼砧板組。圖／中鋼提供

中鋼（2002）21日宣布，今年推出的股東會紀念品「砧(ㄓㄣ)心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，因應股東會受託代理期間(5月23日至5月30日)及股東會當日的領取情況踴躍，加上今年採電子投票的股東人數創下新高，將延後發放。

該公司強調，已緊急追加訂製紀念品發放數量，故採電子投票之股東會紀念品發放期間，將從原訂的6月26日至6月28日順延到9月24日至9月26日，如造成電子投票股東不便，敬請諒解。

中鋼並說，採電子投票之股東請於9月24日至9月26日攜帶出席通知書、身分證明文件或列印「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(以上三項文件擇一皆可)，至股務代理機構凱基證券股務代理部領取今年股東會紀念品。

領取地點包括有(1)台北市重慶南路一段2號5樓（02-23892999）。(2)高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1（07-2238792）。除上述領取方式外，股東會紀念品恕不郵寄。

投票 股東會紀念品

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