上海商銀股東會／小股東盼配2元 總座承諾「會努力」

上海商銀（5876）21日召開股東會，由新任董事長李慶言率領高階經理人主持，通過配發每股配發現金股利1.8元，李慶言強調，雖然去年稅後獲利年減將近一成，但仍維持59.02％股利配發率，面對小股東發言盼望明年現金股利上探2元，總經理郭進一承諾「會朝這方向努力」。

併購議題上，李慶言強調，目前沒有任何併購標的，未來如果有互補性不排除。

海外布局上，除了評估前進日本設立據點，上海商銀在柬埔寨擁有的AMK微型金融機構，受到當地金融機構支持，將規劃申請轉型商業銀行，目前已經向金管會報告，未來轉型後，將可望承作更多消金業務，去年AMK稅後純益1.6億元。

李慶言致詞指出，去年全球經濟受到地緣政治衝突、中美貿易紛爭、產業鏈存貨調整，景氣復甦力道不足，台灣出口脆弱，但上海商銀去年全年每股EPS仍有3.02元，配發1.8元現金股利，仍維持上一年水準。

小股東關心，上海商銀持股 57.6% 的香港子公司有欠正常放款提列額外約 13.5 億港元（折合新台幣約 53 億元）的呆帳費用，導致去年抵呆帳提存較2022年增加57.2億元，以及今年美國聯準會（Fed）遞延並縮減降息次數，是否影響債券投資部位表現？

李慶言坦承，香港GDP大幅下滑，從去年第4季的4.3%到今年第1季只剩下2.7%，表現不如台灣第1季6.5％，香港正陷入房地產低迷，以今年3月相較去年同期相比，連兩年香港房產都比較困難，子行同樣承受相當壓力，觀察香港與大陸經濟息息相關，大陸過去幾年受到房市走弱，需要長時間恢復。

何時可以見到曙光？李慶言回應，目前香港子行正在籌備上半年財報，該提列的都會提列，如果扣除香港子行提列，去年EPS實務上破4元，發言人呂紹宇補充，需觀察，不過香港在今年已經放寬買房限制，官方政策支持，剩下就必須看市場信心何時恢復。

李慶言強調，上海商銀在香港並沒有投資房地產，子行房地產屬於自用，將一部分租賃出去，因中環租金比較高，對於股東擔心房地產投資回報低，但上海商銀在香港不動產屬於自用，長期仍希望香港房地產可以恢復。

聯準會今年將遞延以及縮減降息幅度，惟目前手握債券評價損失已經縮減至39億元，且債券布局目前多放在OCI（其他綜合損益），對損益影響小。

面對新青年安心房貸橫掃房市，呂紹宇強調，上海商銀重視剛性需求以及貸款人還款能力，新青安限定八大行庫承做，或多或少影響民營銀行房貸業務，但上海商銀鎖定轉貸戶，且最低給出2.185％貼近市場地板價，仍有競爭動力。

面對下半年放款產業鎖定對象，呂紹宇指出，仍會以AI供應鏈、半導體相關產業為主，謹慎保守看傳產，例如石化產業正在處於調整結構，整體正面看待台灣經濟。

李慶言表示，此次改選將有 2 名女性董事進入董事會，經選舉，推選六席董事為李慶言、榮智權、榮康信、邱怡仁、郭進一、黃慧珠，三席獨董為陳木在、曾國烈、方燕玲。