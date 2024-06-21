兆豐金股東會／通過每股股利1.8元 現金殖利率3.75%

兆豐金控（2886）今天上午舉行股東常會，會中通過盈餘分配案配發現金股息每股1.5元及股票股利0.3元，合計每股股利1.8元，以今天兆豐金收盤價40元計算，現金股息殖利率約3.75%， 股息配發率與殖利率均居金控同業前段班。

股東會也改選第九屆董事15席，含五席獨立董事，當選名單包括：財政部代表雷仲達、蕭玉美，行政院國家發展基金管理會代表鄧翊鴻、施克和，中華郵政(股)公司代表吳宏謀，臺灣銀行(股)公司代表陳慧娟，財政部代表陳柏誠、吳懿娟、陳佩君、李應仁，獨立董事連勇智、林常青、陳虹如、吳瑛、陳彩稚。下午兆豐金並旋即召開新一屆董事會，選任雷仲達續任董事長，續聘蕭玉美為總經理。

兆豐金股東常會也通過承認2023年度營業報告書及合併財務報表，2023年度合併稅後淨利與每股稅後盈餘(EPS)分別為新臺幣332.47億元及2.37元，以及盈餘分配暨盈餘轉增資發行新股案，共發行普通股432,040,144股；會中並通過公司章程修正案、取得或處分資產處理程序修正案、

兆豐金表示，雷仲達去年6月上任董事長以來，特別重視同仁的福利待遇，本次股東會在勞資和諧的氣氛下，圓滿落幕。雷仲達並在股東會上表示，好的福利待遇與員工關懷政策將吸引更多優秀人才選擇加入兆豐金融集團，也期望帶領兆豐再創獲利新高，進而促進社會共榮的永續發展目標。

蕭玉美在會上報告表示，展望今年，全球經濟情勢仍受美國延後降息及面臨地緣政治風險及國際政經情勢變化等影響，對金融業而言仍是極大挑戰。因此，兆豐金控將持續善用各項跨子公司平台、加強國內外據點合作，快速掌握全球供應鏈商機，以跨境平台串聯資源、服務及金流，為全球台商及其協力廠提供完善的一站式服務，共創集團資源整合效益、並精進ESG及數位金融發展，目標邁向企業永續及續創佳績。