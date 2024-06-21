台企銀股東會通過派利1.35元 劉佩真等人續任董事

台灣企銀今天舉行股東常會，會中承認112年度盈餘分配案，分派每股現金股利0.2元及股票股利1.15元，合計配發股利1.35元，並完成董事改選，現任董事長劉佩真等人續任。

15席當選名單中，一般董事共10席，包含財政部代表劉佩真、張志堅、王素英、游宏生；台灣銀行代表鄧昭宗、蔡子晧、陳和全；國家發展基金管理會代表葉俊顯；台灣企銀企業工會代表陳明輝，及民股代表王哲男。

同時，獨立董事共5席，為林欣吾、莊永丞、劉錦龍、張紹源及江彌修。

劉佩真表示，台灣企銀112年在所有經理人與全體人員努力下，獲利成長動能延續，全年稅前淨利達新台幣124.03億元，較111年成長3.24%，並積極提升資產品質水準，備抵呆帳覆蓋率自111年的653.28%提升至720.88%、逾期放款比率也從111年的0.20%降至0.18%，持續在穩健的資產品質基礎上，強化獲利能力。

資本結構方面，台企銀指出，112年擺脫金融資產未實現評價損失影響，其他權益已回升轉正，先前因其他權益損失而提列的特別盈餘公積也迴轉至可供分配盈餘，使今年股利發放率達104.65%，較往年大幅提升。

劉佩真表示，追求獲利成長之餘，台企銀持續重視利害關係人權益，透過發展金融科技與推動數位轉型，提供客戶更優質服務，也將繼續發揮金融影響力，把企業環境、社會及公司治理（ESG）因子納入投、融資決策，朝永續願景邁進。