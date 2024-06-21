台企銀股東會通過派利1.35元 劉佩真等人續任董事

中央社／ 台北21日電
台灣企銀今天舉行股東常會，合計配發股利1.35元，並完成董事改選，現任董事長劉佩真等人續任。台企銀／提供
台灣企銀今天舉行股東常會，合計配發股利1.35元，並完成董事改選，現任董事長劉佩真等人續任。台企銀／提供

台灣企銀今天舉行股東常會，會中承認112年度盈餘分配案，分派每股現金股利0.2元及股票股利1.15元，合計配發股利1.35元，並完成董事改選，現任董事長劉佩真等人續任。

15席當選名單中，一般董事共10席，包含財政部代表劉佩真、張志堅、王素英、游宏生；台灣銀行代表鄧昭宗、蔡子晧、陳和全；國家發展基金管理會代表葉俊顯；台灣企銀企業工會代表陳明輝，及民股代表王哲男。

同時，獨立董事共5席，為林欣吾、莊永丞、劉錦龍、張紹源及江彌修。

劉佩真表示，台灣企銀112年在所有經理人與全體人員努力下，獲利成長動能延續，全年稅前淨利達新台幣124.03億元，較111年成長3.24%，並積極提升資產品質水準，備抵呆帳覆蓋率自111年的653.28%提升至720.88%、逾期放款比率也從111年的0.20%降至0.18%，持續在穩健的資產品質基礎上，強化獲利能力。

資本結構方面，台企銀指出，112年擺脫金融資產未實現評價損失影響，其他權益已回升轉正，先前因其他權益損失而提列的特別盈餘公積也迴轉至可供分配盈餘，使今年股利發放率達104.65%，較往年大幅提升。

劉佩真表示，追求獲利成長之餘，台企銀持續重視利害關係人權益，透過發展金融科技與推動數位轉型，提供客戶更優質服務，也將繼續發揮金融影響力，把企業環境、社會及公司治理（ESG）因子納入投、融資決策，朝永續願景邁進。

台灣企銀 股利

延伸閱讀

台中銀總座 賈德威退休

陽明董座特別獎金兩度遭退件 燒出董事長之位異動話題

台中銀總經理賈德威7月起退休 下周召開董事會討論新人選

伴娘收長輩紅包打開驚見「冥鈔」？ 網曝1原因勸報警

相關新聞

中鋼：採電子投票的股東會紀念品延後發放

中鋼（2002）21日宣布，今年推出的股東會紀念品「砧(ㄓㄣ)心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，因應股東會受託代理期間(5...

疫情過後遊戲股還能買？專家點名「鈊象、智冠、橘子」：它是高股息ETF最愛

遊戲股通常是放假概念股之一，但是經歷疫情後的快速擴張，遊戲業在 2024 年氣氛相對保守。台灣玩家雖然願意付錢，但新遊戲也已經不容易卡位。那市值最大的三檔遊戲股鈊象、智冠與橘子，在這樣的大環境條件下，有怎樣的競爭優勢呢？

彰銀股東會／獲利「雙翅膀」發威！海外布局衝新東向、新南向

彰化銀行（2801）21日舉行股東會，由董事長凌忠嫄主持，會中承認2023年營業報告書及財務報告，並討論2023年盈餘分...

台企銀股東會通過派利1.35元 劉佩真等人續任董事

台灣企銀今天舉行股東常會，會中承認112年度盈餘分配案，分派每股現金股利0.2元及股票股利1.15元，合計配發股利1.3...

彰銀股東會／小股東委屈股價低、股利少 董座這樣說

彰化銀行（2801）21日舉行股東會，通過盈餘分派案，決議每股配息新台幣0.55元及0.32元股票股利，合計0.87元。...

鴻海站上200很貴？專家點1關鍵分析「這時間還可以買進」：長期來看便宜

鴻海上兩百！鴻海並不貴？但這點你必須搞懂！鴻海除權息前後慣性一次看懂！除權息前1~2個月近十年高機率出現行情，技術線一次看懂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。