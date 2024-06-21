NVIDIA 要買綠電 雲豹能源連拉兩根漲停 森崴、泓德也大漲

輝達（NVIDIA）要在台灣設置超級電腦運算中心及研發中心，已開始向國內綠電業者洽詢採購事宜，綠電合約高達百億度電以上，綠電三巨頭雲豹能源、泓德能源、森崴能源大大受惠，雲豹能源（6869）21日再度漲停亮燈，泓德能源、森崴能源盤中大漲逾5%。

雲豹能源發言人張建偉表示，輝達提出的綠電採購量相當驚人，即使全台所有綠電業者都把電賣給輝達也還不夠，更不用提台灣還有其他高科技企業需要綠電。

張建偉指出，淨零碳排趨勢讓各家企業都需要採購綠電，但台灣無論是太陽能、風力、水力的綠電量都不能滿足企業需求，因此綠電供應是賣方市場，呈供不應求狀態。

張建偉透露，雲豹能源是全台最大綠電供應商，輝達已和雲豹能源接觸採購綠電，但額度他不便說。

張建偉表示，綠電供應不足可能是各企業擔心之處，為擴大綠電供應，雲豹能源已取得義竹和布袋近220甲養殖戶租地合約，計畫開發160MW漁電型太陽能電廠，分二期開發，希望第一期80MW能在今年底前取得施工許可證。

根據國家再生能源憑證中心最新發行憑證張數統計，雲豹能源旗下售電業子公司天能綠電今年6月售出太陽光電憑證張數達1.1萬張，累計今年上半年銷售逾6.2萬張太陽光電憑證，市占率達26.97%，居國內售電第一名。

雲豹能源5月營收為2.57億元，年增59.4%；累計今年1至5月營收14.71元，較去年同期增加4.3%。第一季合併營收10.02億元，年增6.7%，創同期新高，主要受惠企業綠電需求遽增，綠電交易營收年增率達478%，貢獻25%營收。