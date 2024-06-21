南僑5月每股賺0.36元

南僑（1702）冰品銷售攀升，加上泰南僑挹注成長，昨（20）日公告5月自結稅後純益8,881萬元，年增35.16%，每股純益0.36元。

南僑掌握國際市場趨勢，開發高附加價值產品，推動企業組織靈活運用，業績不斷衝高，南僑累計今年前五月營收95.29億元，年增4.7%；累計前五月稅後純益5.37億元，年增109.66%， 每股純益2.17元，優於去年同期的1.03元。

南僑泰國廠已成為全球全方位米製品的專家，米果、調理熟飯、調理粥行銷全球市場，烘焙麵包零食線已於2023年1月投產。泰國廠二期新廠預計2024年下半年完工啟用，主要生產嬰兒米果、烘焙產品等，未來產能將大幅增長，滿足全球客戶業績成長所需量能，尤其是首度生產的烘焙商品，市場潛力無限。