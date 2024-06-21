帝寶深耕北美 AM 市場

帝寶（6605）昨（20）日舉行股東會，帝寶指出，今年在State Farm的效益加持下，看好獲利表現， 將積極開發新產品、增加CAPA的認證，深耕北美AM市場。

帝寶股東會通過去年財報與盈餘分配案，去年稅後純益23.69億元，每股純益14.29元，股東會通過配派現金股利6.5元。

帝寶為汽車車燈大廠，主力為美國市場，去年大賺主要是受惠於美國最大汽車保險公司State Farm在汽車外觀件開放使用AM零件提供車主保險換修，在美國適用的區域不斷擴大，使帝寶美國市場的營業規模與獲利能力大幅提升。