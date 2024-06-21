帝寶深耕北美 AM 市場
帝寶（6605）昨（20）日舉行股東會，帝寶指出，今年在State Farm的效益加持下，看好獲利表現， 將積極開發新產品、增加CAPA的認證，深耕北美AM市場。
帝寶股東會通過去年財報與盈餘分配案，去年稅後純益23.69億元，每股純益14.29元，股東會通過配派現金股利6.5元。
帝寶為汽車車燈大廠，主力為美國市場，去年大賺主要是受惠於美國最大汽車保險公司State Farm在汽車外觀件開放使用AM零件提供車主保險換修，在美國適用的區域不斷擴大，使帝寶美國市場的營業規模與獲利能力大幅提升。
由於State Farm採用的產品須經過CAPA認證通過，提供的換修價格也優於一般美國汽車零組件的銷售通路，帝寶不只營收成長，獲利也提升。帝寶毛利率【毛利率】毛利率為公司產品獲利能力指標，公式為：（營業收入 – 營業成本） / 營業收入 x 100%。高毛利率公司通常在該領域具有獨特性，例如掌握技術、掌握客戶、產品創新或具有規模經濟等，因此具有高毛利率公司，往往是該領域的龍頭廠商或是利基型廠商。從前年的29.63％逐季攀升，去年第4季攀升至32.17%，今年第1季毛利率更拉升為35.77%。
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