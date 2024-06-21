雄獅轉骨 啟動數位變革
雄獅（2731）昨（20）日召開股東常會，董事長王文傑表示，目前各產業界都面臨缺工、缺料等情況，如何運用資訊、科技、甚至是AI技術，將是引領雄獅變革的一大重點，雄獅將積極推動集團的數位變革。
昨天股東會並改選董事，包括六席一般董事、三席獨立董事；其中最受矚目有二位新任獨董，分別是東元電機董事長利明献、台科大資管系教授盧希鵬。
王文傑強調，2025年雄獅成立40周年，是重要的里程碑，將在旅遊核心業務基礎上持續布局國際化通路和數位化創新應用，以實現更高效的運營，朝永續發展目標邁進。
雄獅股東會通過去年財報稅後純益約13.92億元，每股純益15.21元，皆創歷史新高。股東會通過每股配發現金股利8元，配發金額也是歷年來最高。王文傑說，旅遊產業在疫情期間面臨重大挑戰，在經歷疫情淬煉之後，去年及今年上半年皆交出亮麗的成績單。
雄獅董事總經理黃信川指出，面對2024年總體經濟和地緣政治不確定性影響，將提供多元化旅遊服務體驗。經營及產品方面將以「郵輪」、「鐵道」和「永續發展」為主，持續布局郵輪事業、軌道經濟及綠色旅遊。
其中郵輪市場會進一步啟動全球Fly Cruise前往加勒比海、阿拉斯加及地中海等地；鐵道則繼鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號、兩鐵之後，今年增加阿里山林鐵「福森號」與「栩悅號」列車，總計達六輛列車營運。
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