泛用樹脂價跌 台化有壓

由於買氣轉弱，泛用樹脂包括聚苯乙烯 苯乙烯【苯乙烯】苯乙烯（SM）是重要的石化中間原料，可製成塑膠原料、合成橡膠等。製成的塑膠原料可用於家電、電子產品上，更可加工為汽車零組件，甚至可運用在製藥、染料、農藥和選礦等行業上。 （PS）、ABS和聚丙烯（PP）近一周各有每公噸10至15美元跌價，供應商台化（1326）、國喬和台達化短期營運恐承壓。惟市場看好下半年銷售表現。

業內人士表示，觀察油市變化，受累於美國石油學會公布上周美國原油庫存增加，且市場傳出美國計劃釋放戰略儲備石油，以平抑汽油價格，抵銷歐洲和中東緊張局勢加劇，加上北半球夏季需求樂觀情緒，使原油 期貨【期貨】期貨是一種制式化的遠期契約，內容載明買賣雙方約定在未來的某一個時點，以約定的價格和數量，買進或賣出該項特定商品。為了確保買賣雙方會履行應盡的義務，期貨交易結算所也因此產生。期貨交易所為了讓交易的買賣雙方對同一商品的競價基礎相同，因此會將每一個期貨合約加以標準化，以明確地規範買賣雙方的交易內容。 由漲轉跌。

以19日的倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨來看，每桶下跌0.26美元，收盤價為每桶85.07美元，以致波及泛用樹脂下游買氣。

其中，包括使用在沙灘鞋、3C家電產品包裝用膜的PS，以及做為家電外殼和汽車內裝用料的ABS，本周分別每公噸下跌10美元、15美元；醫療器材用料PP也跌10美元。

聚乙烯（PE）的三大品項方面，塑膠製品原料低密度聚乙烯（LDPE）每公噸漲10美元；使用於包裝袋的高密度聚乙烯（HDPE）和做為農業用膜的線性低密度聚乙烯（LLDPE）則持平。建築用料聚氯乙烯（PVC）也持穩在每公噸820美元。

業者指出，第2季進入石化產品需求旺季，加上中國大陸持續推出提振房地產政策，以及家電、汽車汰舊換新措施，刺激內需，帶動石化產品銷售成長。整體而言，本季營運表現可望比第1季好。

目前主要經濟體歐美製造業復甦動能增強，標普全球公布美國5月 PMI【PMI】採購經理人指數（Purchasing Managers\' Index\, PMI）為一項綜合性指標，每月對選定企業的採購經理人進行調查及編製。台灣製造業PMI是根據調查中的新增訂單數量、生產數量、人力雇用數量、現有原物料存貨水準及供應商交貨時間等五項擴散指數編製而成。PMI通常以50為分水嶺，高於50表示製造業景氣正在擴張，若低於50則是處於緊縮狀態。 為51.3，連續五個月處於擴張區間，歐元區5月PMI指數由4月的45.7攀升至47.3，製造業動能加速。

業者單以建築用料PVC為例，印度大選後原料需求出現恢復跡象，加上大陸持續推出房地產利多政策，且節能降碳政策可望淘汰落後產能，市場氣氛轉趨樂觀，PVC買氣逐步提升的同時，報價看漲可期。