三能拓東南亞版圖 邁步

亞洲最大烘培器具製造廠三能-KY（6671）昨（20）日召開股東常會，董事長張瑞榮表示，集團已成立印尼三能工業公司，並啟動建廠作業，第一期廠房預計第4季試產，作為進軍印尼、馬來西亞、新加坡及泰國等東南亞市場的灘頭堡。

三能去年 合併營收【合併營收】合併營收係指兩個以上企業因股本投資實際結合，或者股本來自同一集團等實質結合經營模式，因此採取合併報表並計算集團合併營收，以評估同一集團的實質營收狀況。我國因為絕大多數上市櫃公司在中國大陸、海外皆設有子公司，因此每月會特別揭露合併營收。 19.06億元、年增2.3%，稅後純益1.78億元、年增22.6%，每股純益2.89元，股東常會通過配發2.5元現金股利，以昨天收盤價45.85元計算， 殖利率【殖利率】殖利率（Yield to Maturity\, YTM），指債券投資人從買入債券一直持有至到期日為止，這段時間的實質投資報酬率，又因為持有債券至到期日，可稱為「到期殖利率」，簡稱為「殖利率」。債券屬於固定收益的投資工具，但市場利率波動會影響債券殖利率高低，進而帶動債券價格上漲或下跌，期間所產生的資本利得或損失，有可能會高於固定的利息收入。 約5.45%。

三能今年前五月合併營收7.84億元、年增6.1%，為歷史同期次高；法人說，兩岸整體烘焙產業環境仍屬保守，三能營收仍維持成長趨勢，表現亮眼。

張瑞榮強調，本於「立足台灣，深耕亞洲，放眼全球」的目標，隨著中國大陸製造成本逐年提高，以及東南亞市場已達產銷經濟規模，三能集團已成立印尼三能工業公司並展開設廠作業。

第一期租用的新廠預計第4季試量產，2025年投產；第二期預計三年後啟動購地建廠。未來將整合集團資源，在印尼就近生產烤盤、土司盒、蛋糕模等產品，以分散國際銷售市場，並提升國市場占有率。

為擴大版圖，三能也積極參與世界各地展會，今年上半年參加3月的「台北國際烘焙暨設備展」與「Viva La Campo國際露營展」，以及4月的「新加坡國際食品展」，都獲得良好迴響。