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美籌措愛國者飛彈優先軍援烏克蘭 白宮：不影響供貨台灣

富邦媒搶暑假出遊商機

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

電商傳統年中檔期618結束，電商業者喜迎暑假商機。

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網「暑假出遊商機」噴發，2024最夯暑假行程大公開，「日韓郵輪行」躍升今年最具話題新玩法；國旅則展現「一站式渡假」親子旅遊趨勢；畢業季聚餐首選「飯店吃到飽」，三大產品線帶動周邊如旅遊用品、戶外設備、餐飲娛樂票券爆發。

momo公布即日起至6月30日強檔推出促銷票券五折起活動，一站網羅國外旅遊、住宿休息、美食餐飲、玩樂生活、SPA美容等優惠票券。

網家旗下PChome 24h購物「618年中慶」昨（20）日公布，統計618當天達到銷售最高峰，全站單日業績相較去年同期有強勁的雙位數成長。

其中，食品、日用、資訊周邊、電子票券、美妝為消費者鎖定搶買的前五大人氣品類。適逢旅遊旺季包含餐飲美食、旅遊住宿的電子票券也相當熱銷。

暑假 餐飲

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