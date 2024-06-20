南僑自結5月稅後純益年增35.16% EPS 0.36元

南僑（1702）5月營收19.41億元，較去年同期19.24億，增加0.87%， 5月自結稅後損益8881萬元，年增35.16%，EPS 0.36元與去年同期 EPS 0.26元增加0.1元。

南僑掌握國際市場趨勢，開發高附加價值產品，動態企業組織靈活運用，業績不斷衝高，南僑累計前五個月營收95.29億元，較去年同期91.02億，增加4.70%； 累計前五個月獲利5.37億元，較去年同期增加109.66%， EPS 2.17元，較去年同期EPS 1.03元增加1.14元。

不只是上半年獲利有想像空間，南僑泰國廠已成為全球全方位米製品的專家，米果、調理熟飯、調理粥行銷全球市場，烘焙麵包零食線已於2023年1月順利投產。南僑泰國廠二期新廠預計於2024年下半年完工啟用，主要生產嬰兒米果、烘焙產品等，未來產能將大幅增長，滿足全球客戶業績成長所需量能，尤其是首度生產的烘焙商品，市場潛力無限。