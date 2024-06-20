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雄獅股東會／旅遊業面臨缺工 王文傑親自動推動數位化變革

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
雄獅董事長王文傑主持股東常會。雄獅/提供
雄獅董事長王文傑主持股東常會。雄獅/提供

雄獅（2731）20日召開股東常會，會中通過2023年財報。雄獅董事長王文傑表示，「目前各產業界都面臨缺工、缺料等情況，因此如何運用資訊、科技、甚至是AI技術，將會是引領雄獅變革的一大重點，這會由我本人親自推動。」此外，雄獅將於2025年邁入40週年，是一個重要的里程碑。未來將在旅遊核心業務基礎上，持續佈局國際化通路和數位化創新應用，實現更高效的運營，朝永續發展目標邁進。

雄獅股東會通過去年財報，2023年度合併營收215億元、年增551.83%，稅後淨利近約13.92億元，每股稅後盈餘15.21元，皆創公司歷史新高。股東會亦通過盈餘分配案，每股配發現金股利8元，配發金額也是歷年來最高。 王文傑說，旅遊產業在疫情期間面臨重大的挑戰，在經歷過疫情的淬煉之後，雄獅在去年及今年上半年皆交出亮眼的成績單。

雄獅董事總經理黃信川指出，經營及產品方面將以「郵輪」、「鐵道」和「永續發展」為主軸，持續佈局郵輪事業、軌道經濟及綠色旅遊。郵輪市場會進一步啟動全球　Fly Cruise　前往加勒比海、阿拉斯加及地中海等地；鐵道則繼鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號、兩鐵之後，今年增加阿里山林鐵「福森號」與「栩悅號」列車，總計達六輛列車營運，海外也推出九州七星號、瑞風號、四國三大列車物語、洛磯山登山者號等特色觀光列車行程。

此外，雄獅今年亦將加速推動「綠色旅遊」的企業藍圖，設計更多符合《聯合國17項永續發展目標SDGs》的旅遊行程，並與「台灣樂活永續協會」等公益性社會團體深度交流，從生活、旅遊等層面，舉辦人才培育、產業、國際交流、永續生活推廣等相關活動，帶動企業以此為「企業社會責任」，提升友善樂活之風氣。

股東會 郵輪 雄獅

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