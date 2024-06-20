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鴻海（2317）漲這麼多還不獲利了結？ 資深股東「這比喻」：把敲門的轟出去

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台股近期不斷創高刷新紀錄。圖為示意圖。／聯合報系資料照片
台股近期不斷創高刷新紀錄。圖為示意圖。／聯合報系資料照片

股市爆料同學會．TT】

鴻海漲這麼多，為什麼還沒有想獲利了結！

假設你在多年前用每坪30萬買了一間房子，放到現在你可能認為50萬一坪是合理價，但是樓下竟然用一坪100萬把房子賣掉，請問，現在每天有人在外面敲門，想要用55萬一坪買你的房子，你賣不賣？

用這個比喻，不知道有沒有比較容易了解，股票上漲時不要去預設高點，更不要試圖去抓轉折點，「價錢」貴還是便宜沒有絕對值，只有相對值，就看你要跟誰比！

假設你在去年前用100元買了100張鴻海，放到現在你可能認為一張150元是合理價，但是隔壁的二線代工廠竟然用一張330元賣掉，請問，現在每天有人在外面敲門，想要一張217.5元買你的股票，你賣不賣？

把外面敲門的，轟出去...

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

鴻海2317

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