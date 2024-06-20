台積電（2330）每次賣出都要用更高價格買回！ 專家「學乖了」：所以400元以下有加碼
編按：原文發文時間為6月19日
台股開高走高，收盤衝上23209點，大漲452點！其中推升指數飆漲的最主要動能來自於台積電（2330），今日台積電盤中最高來到984元，終場收在981元，大漲4.03%，距離千元大關只有一步之遙！
回首我的投資生涯，曾經三度買進台積電，第一次是2014年以120元時進場，然後在2016年160元獲利了結。第二次是在2017年以180元買進，持有不到一年在240元左右獲利出場。第三次是在2020年3月新冠疫情爆發時，從300元以下一路低接。
我發現過去每次賣出台積電，最終結果就是必須用更高的價位追回來，因此我學乖了，當2022年通膨急速升溫加上半導體去化庫存，股價最低崩跌至370元，我依舊不離不棄，選擇逢低再加碼，並一路持有長達四年時間，終於開花結果！
最近有不少投資人問我，台積電股價創高是否應該獲利入袋？若以法人預估今年EPS約38~39元，現階段股價確實已不算便宜，但考量到過去持有台積電的經驗，加上明後兩年營運成長動能明確，我想我仍會選擇持股續抱，並且盡可能多保留一些現金，等待拉回再伺機加碼！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言