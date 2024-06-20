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台積電（2330）每次賣出都要用更高價格買回！ 專家「學乖了」：所以400元以下有加碼

聯合新聞網／ 陳喬泓投資法則
台積電股價不斷創高。（路透）
台積電股價不斷創高。（路透）

編按：原文發文時間為6月19日

台股開高走高，收盤衝上23209點，大漲452點！其中推升指數飆漲的最主要動能來自於台積電（2330），今日台積電盤中最高來到984元，終場收在981元，大漲4.03%，距離千元大關只有一步之遙！

回首我的投資生涯，曾經三度買進台積電，第一次是2014年以120元時進場，然後在2016年160元獲利了結。第二次是在2017年以180元買進，持有不到一年在240元左右獲利出場。第三次是在2020年3月新冠疫情爆發時，從300元以下一路低接。

我發現過去每次賣出台積電，最終結果就是必須用更高的價位追回來，因此我學乖了，當2022年通膨急速升溫加上半導體去化庫存，股價最低崩跌至370元，我依舊不離不棄，選擇逢低再加碼，並一路持有長達四年時間，終於開花結果！

最近有不少投資人問我，台積電股價創高是否應該獲利入袋？若以法人預估今年EPS約38~39元，現階段股價確實已不算便宜，但考量到過去持有台積電的經驗，加上明後兩年營運成長動能明確，我想我仍會選擇持股續抱，並且盡可能多保留一些現金，等待拉回再伺機加碼！

◎本文內容已獲 陳喬泓投資法則 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 半導體 疫情 通膨

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