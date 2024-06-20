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重電也搭 AI ！士電打入液冷散熱設備用器材 盤中大漲逾6%

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
士電示意圖。記者朱曼寧／攝影
士電示意圖。記者朱曼寧／攝影

重電股利多不斷，士電（1503）在股東會釋出消息，表示已打進AI伺服器液冷散熱系統設備用器材，並送給北美客戶做認證中，帶動股價盤中大漲超過半根停板，重回300元大關。

士電總經理謝漢章指出，重電事業群目前營收利益占比達逾6成，訂單能見度到2027年，外銷訂單比重亦逐年增加。美國、加拿大市場目前拉貨強勁，士電持續與美國各州電力公司接洽。

在AI所帶來的電力設備需求上，士電表示，除了持續供應CoWoS半導體先進封裝設備用器材外，也已打進AI伺服器液冷散熱系統設備用器材，並送給北美客戶做認證中，預期明年下半就可以貢獻營收。

關於是否將前往美國設廠，過去士電對於跨海設廠一事多持保守態度，昨日在股東會後首度鬆口，將評估赴美設廠事宜，是重電族群首家明確表態「評估在美設廠」的公司。

士電執行副總經理董濟仁指出，台廠優勢在於交期短、可配合客戶客製化產品，士電在北美已有據點，會持續評估是否在美國設立重電廠、維修中心、售服中心等方式。

產能方面，董濟仁指出，新竹湖口廠變壓器產線預計明年第1季完工，明年第2季投產，配電級變壓器擴產預估明年底完工，屆時整體變壓器產能可擴增至三到四成以上。

展望未來，士電表示，看好台灣、北美、東南亞國家都推動強韌電網，加上未來AI所帶來的電力設備需求，整體來說，到2030年之前，重電事業群營運都可樂觀看待。

士電今日以289.5元開高，早盤一度衝上309元，隨後漲勢略為縮小，於300元附近震盪，盤中漲幅超過6%。

士電 美國 股東會

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