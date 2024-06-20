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黑松三戰略 催動營運

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

黑松（1234）昨（19）日召開股東會，黑松股東會由董事長張斌堂表示，新年度黑松秉持「生活品牌、超越代理、進化銷售」三大營運方針，持續擴大營運動能，隨著去年營收破105億元，未來不斷的推動營收、獲利穩健成長。

黑松股東會由董事長張斌堂主持，通過每股配發1.9元現金股利。去年合併營收105.76億元，為歷年新高，稅後純益9.48億元，每股純益為2.36元。

展望新年度，黑張斌堂表示，秉持「生活品牌、超越代理、進化銷售」三大營運方針，持續擴大營運動能，並以「安心飲食、健康歡樂、智能營運、友善環境」四大願景作為企業長期發展方向。

黑松百年來一直提供消費者最優質的產品，並為投資人創造獲利，未來會持續扮演好百年企業的角色，靈活應對環境變化和挑戰。

營收 股東會 黑松

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