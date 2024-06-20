虎航今年獲利衝 拚明年發股息

台灣虎航（6757）董事長陳漢銘昨（19）日表示，虎航創新板掛牌將滿一年，將申請、期望第3季完成轉板一般板上市的目標。虎航首季每股淨值達11.35元，他有信心今年獲利可望大幅超越去年，明年台灣虎航可以發股息。

虎航昨日股東會，由董座陳漢銘主持，他表示，2023年對台灣虎航來說，是團隊齊心帶來豐碩成果的一年，延續去年的好表現，今年首季每股純益（EPS）達1.92元。展望今年，旅遊需求續強，累計前五月營收較去年同期增加50%；以此態勢推估，全年獲利將大幅超越去年，團隊將以豐碩的股利政策為目標，回饋並答謝股東及投資人的支持。

台灣虎航近五年營運概況

陳漢銘分析，自2014年9月營運第一條航線至今，目前已達27個航點、35條國際航線，共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空；待下個月(7月) 正式開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等航線後，航線布局將達38條航線，提供民眾更豐富多元的選擇。

台灣虎航昨日舉行股東常會，延續2023年從疫後高速回彈的營運表現，今年第1季再次繳出自我超越的亮眼成績，整體營收達42.47億、年增64%，營業盈餘達12.36億、年增124%，稅後純益8.6億元，每股純益（EPS）達1.92元，包括毛利率、營業淨利率、純益率均優於同業，擺脫疫情期間的累計虧損。如今，每股淨值達11.35元，獲利表現持續攀升。

陳漢銘表示，台灣虎航團隊展現全力衝刺、營運復甦反轉的企圖心，除了以最快速度恢復過往航線的布建，更開拓新增許多新航點。