快訊

台股創新高！外資買超485億歷史第七大 買最多竟是這檔ETF

美售我兩款滯空攻擊彈藥 學者分析：性能不錯但有2隱憂

有錢人出走中「逃離」這3國 台灣富豪流失人數全球第8

華友聯股東會／董座陸炤廷：發展多元化策略聯盟

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
華友聯股東會，董座陸炤廷。記者林政鋒攝影
華友聯股東會，董座陸炤廷。記者林政鋒攝影

華友聯（1436）19日股東會，董事長陸炤廷表示，將朝多元化、策略聯盟發展，發揮一加一大於二的優勢，以開創長期利益。

華友聯去年每股稅後純益9.69元，19日股東常會通過配發現金股息6.017元，股票股利1.002元。

另高雄NeXT21及台南CASA於今年2月取得使照，4月開始交屋入帳，預計金額60億元，受惠台積電（2330）於高雄楠梓設廠利多因素，NeXT21成屋穩定去化中，是今年入帳收益的主要來源。

儘管政府近年實施多項打炒房政策，央行亦推出信用管制，但內政部數據顯示房價已連續22季上漲，政府在2023年7月加碼青安貸款的優惠，不過這項旨在落實居住正義的政策，卻也成為房市持續火熱的原因之一。

有鑑於此，中央銀行第2季理監事會議並未再度升息，雖然利率維持不變，但卻加碼升存準率、並祭出第6波打房；也就是調整選擇性信用管制措施中，自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限由7成降為6成，自本年6月14日起實施，預期對於投資客的購屋負擔將會增加，打房影響多大還須觀察。

最具殺傷力是調升新台幣存款準備率0.25個百分點，自7月1日開始實施，出手收回市場熱錢，將使市場資金被抽回1200億元。未來要觀察調整存準率後，銀行是否在放款時會更挑客戶，或者放款條件上不再給太過優惠的條件。

華友聯今年預計推出2個預售個案，其中之一是果貿3期，案名「以山AI」，總銷金額35億元，產品規劃為2-4房產品。另一個是五塊厝案，總銷金額28億元，坪數為49-69坪對象為市區換屋族，預計9月開始銷售。

今年開工中的個案有2個，高雄大學案，規劃15樓2-3房產品銷售金額36億，預計明年銷售。還有鳳山衛武營案，規劃31樓3-4房住宅產品，銷售金額100億元，預計115年銷售。

華友聯表示，高雄近年來房價基期都比其他縣市低甚多，且台積電設廠利多消息不斷，加上營建成本不斷上漲，房價易漲難跌，所以公司也會加強公司經營管理，調整應對市場的變化，做好產品設計及品質、售服等，建立消費者心目中理想的品牌印象。

未來公司也將朝向多角化經營，如有獲利不錯的投資標的，適合長期經營開發，將詳細評估其未來發展性，也可採同業策略聯盟、共同開發，發揮各家所長1+1>2的功效，讓公司的資金做最有效的利用，讓經營管理更有效率。

華友聯股東會。記者林政鋒攝影
華友聯股東會。記者林政鋒攝影

台積電 房價

延伸閱讀

市場質疑新青安成炒房元兇 金管會：銀行要落實5P審查

央行標售10年債銀行搶翻 得標比重衝逾83%

央行未升息卻調高存準率 行庫高層解讀從「這」下手：意在收緊房市資金

00878預估下季配息略增至0.55元！ 存股哥：股息入帳會去吃一客5千的牛排

相關新聞

台積電（2330）收盤981元…離一千近在眼前！ 專家：擁有的市值型ETF沾光不少

雖然我沒有台積電，但是籃子裡面有些市值型ETF，這些ETF包裹不少台積電成份，這也讓我的未實現損益一下子上漲大約3％，有種沾光不少的感覺。

中鋼股東會／代理董事長王錫欽處女秀 令股東驚艷

中鋼（2002）代理董事長王錫欽19日首次主持股東會，面對來自股東的各類問題，只見他胸有成竹、對答如流，從容不迫、展現自...

台積電（2330）大漲沒什麼好羨慕！ 肥羊「金控擁百年壽命」：中信金（2891）也很驚人

還在羨慕今天的台積電大漲嗎，其實沒啥好羨慕的，因為我們的中信金漲勢也很驚人...

中鋼今在高雄股東會 紀念品不鏽鋼砧板超夯

中鋼每年股東會紀念品都讓人期待，今天中鋼在高雄舉行高雄股東會，約有9萬3000人到場，領取股東會紀念品「砧心有您」抗菌多...

華友聯配發現金股息6.017元 高雄NeXT21等2案是營收主力

華友聯集團（1436）今早召開股東常會，通過配發現金股息6.017元，股票股利1.002元，華友聯董事長陸炤廷向股東表示...

艾美特跨入非家用風扇

家電品牌大廠艾美特-KY（1626）昨（18）日召開股東常會，董事長史瑞斌坦言，下半年營運保守看待，「今年會比較辛苦」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。