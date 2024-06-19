華友聯股東會／董座陸炤廷：發展多元化策略聯盟

華友聯（1436）19日股東會，董事長陸炤廷表示，將朝多元化、策略聯盟發展，發揮一加一大於二的優勢，以開創長期利益。

華友聯去年每股稅後純益9.69元，19日股東常會通過配發現金股息6.017元，股票股利1.002元。

另高雄NeXT21及台南CASA於今年2月取得使照，4月開始交屋入帳，預計金額60億元，受惠台積電（2330）於高雄楠梓設廠利多因素，NeXT21成屋穩定去化中，是今年入帳收益的主要來源。

儘管政府近年實施多項打炒房政策，央行亦推出信用管制，但內政部數據顯示房價已連續22季上漲，政府在2023年7月加碼青安貸款的優惠，不過這項旨在落實居住正義的政策，卻也成為房市持續火熱的原因之一。

有鑑於此，中央銀行第2季理監事會議並未再度升息，雖然利率維持不變，但卻加碼升存準率、並祭出第6波打房；也就是調整選擇性信用管制措施中，自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限由7成降為6成，自本年6月14日起實施，預期對於投資客的購屋負擔將會增加，打房影響多大還須觀察。

最具殺傷力是調升新台幣存款準備率0.25個百分點，自7月1日開始實施，出手收回市場熱錢，將使市場資金被抽回1200億元。未來要觀察調整存準率後，銀行是否在放款時會更挑客戶，或者放款條件上不再給太過優惠的條件。

華友聯今年預計推出2個預售個案，其中之一是果貿3期，案名「以山AI」，總銷金額35億元，產品規劃為2-4房產品。另一個是五塊厝案，總銷金額28億元，坪數為49-69坪對象為市區換屋族，預計9月開始銷售。

今年開工中的個案有2個，高雄大學案，規劃15樓2-3房產品銷售金額36億，預計明年銷售。還有鳳山衛武營案，規劃31樓3-4房住宅產品，銷售金額100億元，預計115年銷售。

華友聯表示，高雄近年來房價基期都比其他縣市低甚多，且台積電設廠利多消息不斷，加上營建成本不斷上漲，房價易漲難跌，所以公司也會加強公司經營管理，調整應對市場的變化，做好產品設計及品質、售服等，建立消費者心目中理想的品牌印象。