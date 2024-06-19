名軒開發股東會／通過配息3.5元 看好科技設廠將推苗栗、高雄案

麗寶集團旗下名軒開發（1442）19日召開股東會，會中承認2023年財報並通過配發每股現金股利3.5元，預計8月發放股利。名軒開發指出，布局軌道經濟有成，有三大案可陸續入帳，將助攻今年營運，另，也看好科技設廠議題，下半年將推出苗栗、高雄案。

名軒開發指出，今年有總銷達200億的淡海造鎮案「名軒海樂地」持續入帳，全案銷售已逾五成；加上總銷28億元的「台中新站」住家部分已完銷，目前黃金店面租售中，今年也會陸續入帳外，位於桃園小檜溪「國王之森」總銷約16億元，總戶數80戶，已經完銷並於今年第1季開始入帳，三案併收將有助下半年業績衝高。

名軒開發表示，淡水百億大案「名軒海樂地」於去年底完工後陸續交屋，明年淡江大橋即將完工，看好移居淡海熱潮持續，將會順利去化，並且穩定的帶動公司業績上攻。

推案方面，今年下半年將會公開銷售苗栗後龍維真段案及高雄鳳山區福誠段，分別看好軌道經濟以及地上權熱度，苗栗後龍維真段案近年因台積電（2330）、聯發科（2454）將在銅鑼科學園區設廠，帶動周邊地區的發展，規劃地下三樓地上15樓，以小坪數為主，總戶數453戶，總銷預估36億元。

名軒開發位在高雄鳳山區福誠段的2,700坪地上權住宅案，鄰近五甲商圈及捷運前鎮高中站，規劃地下二樓地上14樓，也以小坪數為主，總戶數近400戶，總銷預估38億元。

展望未來，名軒開發指出，今年3月標下台北市中正區的兩塊地上權案，都是生活機能成熟且交通條件很好的土地，未來都不排除規劃住宅推出，公司手上還有杭州南路中正段銷售約24億元、中正區南海段16億元、高雄前金段61億元、苗栗後龍一筆7億元、新竹香山段工業地約125億元與桃園小檜溪11億元等案即將推出。整體而言，手中仍有不少精華地段土地，總銷售金額約近450億元，預期未來十年將能再創一波業績高峰。