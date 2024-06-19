雲豹能源創新板改列一般板上市 首日震盪收低
太陽能廠雲豹能源今天自創新板改列一般板上市，為台灣首例，雲豹能源今天震盪收低，達139元，下跌3元。
雲豹能源成立於2016年，自太陽光電事業起步，持續投入風力發電、儲能、綠電交易、生質能、水處理等項目，進而布局循環經濟、智慧養殖、電動自行車等低碳永續項目，以綠色能源、環境保護、循環經濟為3大發展主軸。
受惠儲能工程案、污水處理標案工程施作依進度認列收入，加上綠電交易強勁成長，雲豹能源今年5月營收達新台幣2.57億元，年增59.43%；累計前5月營收14.71億元，年增4.33%。
雲豹能源指出，旗下售電業子公司天能綠電今年前5月銷售逾5.1萬張太陽光電憑證，長期客戶包括日月光投控、美光（Micron）及玉山銀行等，預期至今年底綠電轉供簽約量可望達150億度，將為營收注入成長動能。
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