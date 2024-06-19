台積電（2330）收盤981元…離一千近在眼前！ 專家：擁有的市值型ETF沾光不少

今天台積電最高觸及984元，最後上漲38元，以981元收盤，帶動台股上漲452點，收在23209.54點，創下歷史新高。

雖然我沒有台積電，但是籃子裡面有些市值型ETF，這些ETF包裹不少台積電成份，這也讓我的未實現損益一下子上漲大約3％，有種沾光不少的感覺。

早上才跟親友聊天，對於市值型ETF我採取定期投入的方式去處理，然而定期投入的方式有兩種，一種是「定期定額」，另外一種是「定期定股」。

所謂的「定期定額」是在一定的日期，投入一定的「金額」，例如每月10日買入3000元某股，若某股市價30元，則這次能夠交易100股，若某股漲到300元，則只能夠交易10股。這樣的好處是，股價便宜時買的多，股價較貴時買得少，對於股價波動度大的股票，可以買到某段時間的平均價格。缺點是投入固定金額，累積股數的速度會比較慢。 至於「定期定股」是在一定日期，買入固定的股數，例如每月10日買進50股某股，若某股市價30元，那麼這次交易不計手續費，要拿出1500元，若未來某股市價來到300元，那麼交易費用就來到15000元。這種交易方式的優點是無論股價皆持續買進，股數累積的快。缺點是隨時股價的上漲，交易金額也會隨之變高，對每個月僅有固定金額的小資族來說，金額可能會破表。

無論哪個作法，都有其優缺點，也沒有最佳解答，只有最適合自己的解答，衡量一下自己的背景、心境與口袋，看看自己適合挑哪種來進行啦！

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