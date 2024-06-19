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台積電（2330）大漲沒什麼好羨慕！ 肥羊「金控擁百年壽命」：中信金（2891）也很驚人

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

股市爆料同學會金融股肥羊】

還在羨慕今天的台積電大漲嗎，其實沒啥好羨慕的，因為我們的中信金漲勢也很驚人，從下面的數據可以看出來，中信金（上漲59.7%），只略遜台積電（上漲65.7%），一點點（6%），考慮到金控有百年壽命，台積電能活到百年嗎，雙方勝負還未可知呢？

外資有台積電，肥羊族有中信金，只要專注在金融股，各位的獲利都不會輸給台積電，永遠不要去追逐外面的飆股，因為金融股裡面就有飆股。

對於無法從這波股市大漲中，獲得利潤的團員，對於七早八早就賣光中信金的粉絲，我要實實在在地告訴你，各位學藝不精啊，套句慕容博對慕容復說的話。

你連姑蘇慕容家的絕學，參合指，都不會，卻怪罪慕容家的功夫打不贏六脈神劍，這樣對嗎？

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

參考資料

台積電從2023年6月16日的589元，漲到2024年6月19日的963元，除息13元，價差387元，漲幅65.7%

中信金從2023年6月16日的24.55元，漲到2024年6月19日的38.2元，除息1元，價差14.65元，漲幅59.7%

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

2330台積電 2891中信金 金融股

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