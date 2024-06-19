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中鋼今在高雄股東會 紀念品不鏽鋼砧板超夯

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
中鋼今年股東會紀念品是「砧心有您」抗菌多功能不銹鋼砧板組。圖／中鋼提供
中鋼今年股東會紀念品是「砧心有您」抗菌多功能不銹鋼砧板組。圖／中鋼提供

中鋼每年股東會紀念品都讓人期待，今天中鋼在高雄舉行高雄股東會，約有9萬3000人到場，領取股東會紀念品「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組。小股東說，非常喜歡中鋼今年的不鏽鋼砧板組，「看起來很時尚！」排隊很值得。

中鋼說，今年發放的多功能砧板，採取兩層可拆卸設計，一面是抗菌不鏽鋼，翻到另一面還有瀝水功能。中鋼強調，考量國人重視食安衛生，並搭配近年超夯戶外露營及野餐風潮，中鋼「砧心有您」不鏽鋼砧板組，可在親近大自然使用，也可與家中現有砧板輪替使用，是一款戶內外皆適宜的生活良品。

一名小股東說，中鋼股東會紀念品日前已在指定兌換處開放領取，很多人拿著開會通知書前往兌換，排隊的話大概10分鐘才能領到。

網友說，中鋼做到讓股民每年期待紀念品，也算是不簡單的公司。有網友許願，中鋼能贈送日本前陣子被台灣人瘋狂搶購的「鋼鐵香蕉」，也有人說，希望中鋼再送一次鈦杯。

但有網友認為2021年「熊愛台灣」棘輪起子工具組「那個螺絲起子很可愛但不好用」，不過也有人覺得好用。

中鋼 股東會紀念品 食安

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