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華友聯配發現金股息6.017元 高雄NeXT21等2案是營收主力

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
華友聯集團（1436）今早召開股東常會，通過配發現金股息6.017元，股票股利1.002元，記者王昭月／攝影
華友聯集團（1436）今早召開股東常會，通過配發現金股息6.017元，股票股利1.002元，記者王昭月／攝影

華友聯集團（1436）今早召開股東常會，通過配發現金股息6.017元，股票股利1.002元，華友聯董事長陸炤廷向股東表示，位在高雄左營果貿地區的NeXT21住宅大樓及台南CASA住宅大樓是今年營收主力，其中NeXT21受惠於台積電設廠利多因素，目前穩定去化中，CASA預售時已完銷。

陸炤廷表示，今年除新成屋NeXT21尚在銷售外，小港區的Power City，明年也可完工入帳，目前也銷售中，另果貿3期「以山AI」，總銷金額35億元；鎖定換屋族的五塊厝案總銷金額28億元，今年均都會銷售。開工中的高雄大學案，規劃15樓2至3房產品，銷售金額36億，預計明年進場，與日本三井不動產合作的鳳山衛武營案，規劃31樓3到4房住宅產品，銷售金額約100億元，預計2026年第3季銷售。

華友聯去年每股稅後盈餘9.69元，配發現金股息5.156元，今年股東常會通過配發現金股息6.017元，股票股利1.002元，收益穩定發展。

兼任高雄市不動產商業同業公會理事長的陸炤廷表示，儘管政府近年實施多項打炒房政策，央行也推出5波信用管制，但據內政部數據顯示，房價已連續22季上漲，政府去年7月推出的青安貸款優惠，也是促成房市持續火熱的原因，據他與北部建商交流得知，高雄近年來房價基期比其他縣市低甚多，且台積電設廠利多消息不斷，加上營建成本不斷上漲，房價恐易漲難跌。

他也說，央行本月13日第2季理監事會議雖未升息，但利率不變，且調升存款準備率1碼、並祭出第6波打房，調整選擇性信用管制，自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限則由7成降為6成，此政策會增加投資客的購屋負擔，而最具殺傷力是調升存款準備率0.25個百分點，預計7月起收回市場熱錢，將使市場資金被抽回1200億元。未來銀行放款是否不再給更多的優惠，值得觀察。

兼任高雄市不動產商業同業公會理事長的陸炤廷表示，儘管政府近年實施多項打炒房政策，央行也推出5波信用管制，但房價恐易漲難跌。記者王昭月／攝影
兼任高雄市不動產商業同業公會理事長的陸炤廷表示，儘管政府近年實施多項打炒房政策，央行也推出5波信用管制，但房價恐易漲難跌。記者王昭月／攝影

台積電 股息 股東

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