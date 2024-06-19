華友聯配發現金股息6.017元 高雄NeXT21等2案是營收主力

華友聯集團（1436）今早召開股東常會，通過配發現金股息6.017元，股票股利1.002元，華友聯董事長陸炤廷向股東表示，位在高雄左營果貿地區的NeXT21住宅大樓及台南CASA住宅大樓是今年營收主力，其中NeXT21受惠於台積電設廠利多因素，目前穩定去化中，CASA預售時已完銷。

陸炤廷表示，今年除新成屋NeXT21尚在銷售外，小港區的Power City，明年也可完工入帳，目前也銷售中，另果貿3期「以山AI」，總銷金額35億元；鎖定換屋族的五塊厝案總銷金額28億元，今年均都會銷售。開工中的高雄大學案，規劃15樓2至3房產品，銷售金額36億，預計明年進場，與日本三井不動產合作的鳳山衛武營案，規劃31樓3到4房住宅產品，銷售金額約100億元，預計2026年第3季銷售。

華友聯去年每股稅後盈餘9.69元，配發現金股息5.156元，今年股東常會通過配發現金股息6.017元，股票股利1.002元，收益穩定發展。

兼任高雄市不動產商業同業公會理事長的陸炤廷表示，儘管政府近年實施多項打炒房政策，央行也推出5波信用管制，但據內政部數據顯示，房價已連續22季上漲，政府去年7月推出的青安貸款優惠，也是促成房市持續火熱的原因，據他與北部建商交流得知，高雄近年來房價基期比其他縣市低甚多，且台積電設廠利多消息不斷，加上營建成本不斷上漲，房價恐易漲難跌。