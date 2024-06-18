復盛應用每股配息12.5元 客戶通路調節庫存達效果

高爾夫球桿頭大廠復盛應用去年每股賺新台幣18.18元，今天股東會通過配發現金股利每股12.5元。

復盛應用表示，展望2024年，品牌廠商及通路存貨水位問題，客戶在2023年調節庫存已達效果，並逐漸恢復正常下單，加上高爾夫球運動歷經疫情期間打球人口、人次大幅增加的情況下，整體市場規模擴大。

復盛應用說明，去年產業需求雖下修，但仍較疫情前明顯成長，客戶也抱持謹慎樂觀態度，持續看好高爾夫球運動產業。

另外，全球高爾夫運動用品產業雖受惠疫情擴大高爾夫運動的人口組合，導致下場打球的人次激增，使得整體市場規模在2022年呈現前所未有的成長；其他戶外個人運動也受惠疫情後的新生活常態而急速加溫，但在2023年歷經品牌廠商及通路存貨水位的問題，客戶下單謹慎以調節庫存，使整體需求面臨向下修正壓力。

不過，復盛應用強調，2023年營收仍創歷史第2高，2023年合併營收243.81億元，年減27.69%；因營收下滑，毛利率下滑至23.17%（2022年毛利率25.55%），歸屬於母公司業主權益淨利減少為24.04億元，年減49.93%，每股盈餘（EPS）18.18元（2022年EPS為36.64元）。

復盛應用指出，面臨外在環境的影響從未停歇，人工及原物料成本持續上漲，通膨及總體經濟下行的風險等問題所形成艱鉅的挑戰。