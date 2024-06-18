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府將設3大委員會 賴總統親領軍成「太上行政院長」

台南接單能見度看到Q3

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

成衣廠台南（1473）昨（18）日舉辦法說會，財務長吳建德表示，今年以來營收顯著成長主要是所有客人訂單都有相當程度的成長，整體市場需求不錯，目前訂單能見度已達第3季，第4季也已開始接單。

同時，公司也持續擴大產能，目前最新籌建的工廠位於印尼，預計明年首季投產。

台南主要生產服飾以女裝為主，多為時尚流行服飾。今年前五月營收32.8億元，年增27.98%。同時，第1季財報表現犀利，單季稅後純益2.1億元，年增173%，每股純益1.44元，創近年來單季新高。

台南表示，主要藉由提供更多元的產品給既有的客戶，穩住既有訂單，同時積極的開發有較高成長動能及高單價新型態的客戶，以擴增營收。

公司表示，目前有208條生產線，主要布局在東南亞，包括印尼雅加達40條線、梭羅市46條線，柬埔寨有兩個廠區，分別擁有56條和20條產線，另在越南廠區有26條產線。而在台灣和大陸也有生產基地，分別有2條、18條產線。

營收

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