必應創造（6625）昨（18）日召開股東會，必應指出，該公司積極掌握展演市場的「疫後復甦期」，受惠演唱會商機爆發，去年營運已重返成長軌道，今年力拚持續成長。

必應董事長周佑洋昨主持股東會，會中承認2023年財報並通過配發每股現金股利3.5元及股票股利1元。必應創造5月營收達4.2億元，年增135.78%，為近12個月來新高；累計前五月營收10.4億元，年增62.22%。

必應指出，自去年到今年第1季，陸續參與並執行了包括李宗盛、周華健、任賢齊、陶喆、五月天、林俊傑、光良、劉若英、許茹芸、告五人、周湯豪及薛之謙、李宇春、周深、毛不易等海內外大型巡迴演唱會，場次持續增加且版圖跨遍亞洲、北美、歐洲及澳洲地區，多元且豐富的展演製作水準成為品質保證。

展望今年下半年，必應創造指出，除持續深耕演唱會及各項商業演出活動，也將積極拓展大陸演出市場的製作與執行，尤其運用軟硬體資源整合的優勢及與國際接軌的硬體設備，服務更多海內外藝人及表演者的精彩演出。