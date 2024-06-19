承業醫生技輻照廠啟用

承業醫（4164）昨（18）日宣布，旗下新和生物科技輻照廠正式啟用，目前除已接獲農業及食品業的滅菌訂單外，針對電子業及航太產業客戶也已啟動測試服務，下一階段更將瞄準醫材產業客戶，攜手台灣企業接軌國際。

承業醫昨日在竹科銅鑼園區舉辦輻照廠盛大開幕儀式，竹科管理局局長王永壯也出席開幕典禮，他並致詞時指出，銅鑼科學園區位於竹科與中科之間，進駐產業包括半導體先進測試與材料、智慧機械、車用電子及生物技術等，承業生醫集團的新和生物輻照廠啟用後，將有助串聯我國西半部科技產業廊帶，連貫竹科與中科產業鏈，帶動上下游廠商互惠。

承業醫表示，這座斥資十億打造的亞洲首座高能量輻照廠，提供無輻射殘留、無化學致癌物、不受產品包裝型態限制、應用範圍廣泛的永續輻照技術。

承業醫指出，觀察近來食安危機頻傳，許多食品皆因被驗出有毒致癌物質環氧乙烷（EO）殘留而遭停售下架，承業醫其選用的比利時IBA Rhodotron TT300 Duo雙射源加速器，為全球首屈一指的輻照系統，提供電子照射（E-beam）與光子照射（X-ray），於農業及食品業端可藉輻照滅菌達到殺蟲滅菌、防腐保鮮之目的，取代傳統的EO滅菌，提供廠商更安全的滅菌選擇，促進食品安全。

除一般民生相關產業應用外，承業醫所引進的輻照技術也能服務國內生技醫材產業，尤其「再生醫療法」通過後，預期無菌醫療用品需求將大幅提高，對高效滅菌的需求將更為迫切；此外該輻照系統亦能進行半導體晶圓或先進複合材料的改質，用以增進矽晶圓的電流切換效率，有助航太工業複合材料之測試及運用。