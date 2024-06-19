核三廠1號機下月除役引爆缺電憂慮，華城再戰千金。台北市內湖科學園區昨（18）日突然意外跳電，台電證實影響655戶，致產業缺電恐慌再起，受此激勵下，重電四雄華城（1519）續戰波段高點、劍指千金。同時重電四雄中的亞力、士電、中興電訂單量能潛力擴大。

缺電議題熱轉，昨日重電四雄華城、亞力、士電、中興電股價全都漲，以華城漲勢最為凌厲，漲幅數度攻逾4.4%，股價收945元，上漲40元，續向挑戰千元大關邁進，也牽動重電族群受買盤追捧。

日前，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳「憂台灣電力不足」，國際媒體CNBC則直指，台灣缺電危害晶片，是全球科技業大考驗。昨缺電問題爆發，讓AI產業發展隱憂再度浮現。

台灣缺電事件頻傳，除了台北內湖科學園區跳電外，無獨有偶，核三廠1號機今年7月將除役，於昨日開始逐步功率遞減運轉至屆期日停機，隨著夏季將屆、氣溫日高、用電需求續增，電力供應缺口也恐持續擴大。

此外，不僅內湖區，南港區、中山區、松山區也因松湖變電所延宕，有限電疑慮。其中南港未來幾年陸續有大型商辦落成，且諸多科技業，包括輝達等皆有意在此設據點，未來電力問題將成為這些科技業考量布局的重點之一。

經濟部部長郭智輝多次強調「不缺電」，不過，近日傳出，核三廠打開了柴油機組，連翡翠、石門水庫都在放水發電，台灣缺電的問題似乎即將引爆，就等夏日用電高峰點燃。社會各界提出質疑，台灣電力是否真的足夠，不僅民生用電，且未來可否應付產業用電。

重電業者指出，2050年全球要達到淨零碳排目標，對電力產業的商機、市場來說，都可增加相關產品的銷售與量能，不僅淨零碳排，下一個階段，即將面臨AI新科技爆發，而AI資料中心對電力需求龐大，預期在電能的供應、傳輸皆需要更多的變電所的GIS及變壓器予以保護及變壓，因此不論是短期還是中長期，目前市場需求持續看好，而業者間都在積極擴充產能，以因應需求。

在缺電議題持續擴大的預期下，法人認為，由於重電四雄訂單都已經滿載，近期各廠商皆繼續擴充產能，以滿足國內外電網更新後重電設備的需求，預期接單量能也將繼續擴充，未來黃金十年可期。