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艾美特跨入非家用風扇

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

家電品牌大廠艾美特-KY（1626）昨（18）日召開股東常會，董事長史瑞斌坦言，下半年營運保守看待，「今年會比較辛苦」，將積極調整產品線，改走其他賽道，從過往以家用產品為主的模式，現在開始做工業及商業風扇製造代工，期望挹注新的成長動能。

史瑞斌提到，大陸疫情延續三年，造成各產業動能不足、產業外移等現象，並使得後疫情時代大陸消費信心下滑，消費性產品首當其衝，加上今年春夏季雨水多，導致夏季炎熱遞延，風扇銷售較趨保守，旺季面臨嚴峻考驗。

艾美特積極調整營運模式，尋求切入契機。史瑞斌表示，艾美特耕耘多年的新風事業部，現以每年15%的成長率走升，是新的成長動能，每年挹注營收超過人民幣1億元。

艾美特也跨入非家用風扇領域，現開始大陸工業及商業風扇的製造代工，包括大型冰冷扇，今年跨出家用電器產品，可望挹注營收。

營收 疫情 艾美特

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