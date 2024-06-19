東陽喊衝 雙引擎熱轉

汽車AM零組件大廠東陽（1319）AM、OEM市場雙引擎齊發，總裁吳永祥表示，未來三年維持成長，持續獵地擴產，提升東陽永續經營的競爭力，帶動業績、獲利再創高峰。

東陽、堤維西兩大汽車零組件廠都於昨（18）日召開股東常會，兩家大廠對於美國保險公司State Farm大量使用非原廠外觀件作為換修之用，未來將持續帶來的商機都充滿信心。

東陽董事長吳永茂接棒後展現「傳承與永續」的經營信念，昨由總裁吳永祥為股東進行營業報告，會中提請承認2023年度的營業報告書及2023年度盈餘分配案決議配發現金股利4元。

吳永祥指出，State Farm可使用的產品增加，東陽增加產品認證項目，全面搶攻市場新商機，東陽今年模具開發就是因應CAPA認證的需求，今年要加快「開發新產品、增加設備提高產能」，積極「獵地擴廠」，做大做強，滿足未來成長需求。

東陽規劃今年的資本支出達42億元，其中包括土地購置10億元、機器設備7億元，另外，模具開發則將投入25億元，全面搶攻AM市場全新需求量。

堤維西則是受惠於美國售後市需求增，台幣匯率有助出口產業競爭力，全年的營收及獲利有望拚連三年創新高。

堤維西董事長吳國禎表示，今年營運重點為持續通過車燈產品的CAPA 認證、加快新燈的開速度，看好台幣匯率有助於出口產業競爭力，再加上銷售量提升，看好今年營收及獲利表現。堤維西除了在美國的新廠供應美國大汽車廠與新創公司的OEM車燈將在明年量產，後續堤維西計畫在主要市場（美國、歐洲、中國大陸）擴增產線，以在地化的供應方式縮短供應鏈的交通。

堤維西股東會承認2023年度決算表冊外，也通過配發現金股利每股2元。2023年年合併營收192.77億元，稅後純益為10.93億元，每股純益為3.31元。