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台南法說會／訂單能見度已達第3季 印尼新產能明年首季投產

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

台南（1473）18日舉辦法說會，財務長吳建德表示，今年以來營收顯著成長主要是所有客人訂單都有相當程度的成長，整體市場需求不錯，目前訂單能見度已達第3季，第4季也已開始接單。同時，公司也持續擴大產能，目前最新籌建的工廠位於印尼，預計明年首季投產。

台南主要生產服飾以女裝為主，多為時尚流行服飾。今年前五月營收32.8億元，年增27.98%。同時，第1季財報表現犀利，單季稅後純益2.1億元，年增173%，每股純益1.44元，創近年來單季新高。台南表示，主要藉由提供更多元的產品給既有的客戶，穩住既有訂單，同時積極的開發有較高成長動能及高單價新型態的客戶，以擴增營收。同時新增新產區，不僅讓價格更具有競爭力，同時強化區域供應鏈合作規模，透過垂直整合、提升效率，加快彈性與反應速度。

台南也持續擴大產能規模以增加營收。公司表示，目前有208條生產線，主要布局在東南亞，包括印尼雅加達40條線、梭羅市46條線，柬埔寨有兩個廠區，分別擁有56條和20條產線，另在越南廠區有26條產線。而在台灣和大陸也有生產基地，分別有2條、18條產線。

台南也積極規劃新產能，最新籌建的工廠位於印尼，已在興建中，預計明年第1季投產，新廠產能預估每個月20-30萬件。台南表示，新廠規劃在印尼主要是為尋找生產成本相對較低的地方。

台南表示，越南、柬埔寨廠區已由虧轉盈，主要是在客戶調整跟工廠改進等各方面進行下，使績效提升。面對低利潤的時代，除了擴增營收之外，總公司、廠區內也實行各種成本調控措施，讓利潤更上一層樓。

印尼 法說會 營收 越南

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