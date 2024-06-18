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只花7天股價就超車台積電 「重電股王」華城準備升格第18千金

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台積電18日再度創下歷史新高，收在943元，漲幅逾2%，不過重電股王華城近日急起直追，股價自6月7日起一路向上墊高，今上漲至945元，股價超車台積電，再度挑戰準千金。台股示意圖。本報系資料照
台積電18日再度創下歷史新高，收在943元，漲幅逾2%，不過重電股王華城近日急起直追，股價自6月7日起一路向上墊高，今上漲至945元，股價超車台積電，再度挑戰準千金。台股示意圖。本報系資料照

台積電（2330）18日再度創下歷史新高，收在943元，漲幅逾2%，不過重電股王華城（1519）近日急起直追，股價自6/7起一路向上墊高，今上漲至945元，股價超車台積電，再度挑戰準千金。

重電股近日大舉反彈，華城今上漲逾4%，士電（1503）、亞力（1514）上揚逾3%，中興電（1513）漲幅逾2%。

華城自4/15盤中創下988元天價後，一路走跌，股價至6月初終於止穩，隨後於6/7拉出一根長紅，向上反攻，短短7個交易日便從694元漲至945元，波段漲幅達37%，今更一舉超車台積電，成為準18千金。

重電股受惠台電強韌電網計畫、能源轉型、美國大基建計畫及建置AI資料中心，未來前景可期，也間接成為AI供應鏈的一環。華城認為，2030年到2040年都是能源轉型的關鍵時代，淨零碳排趨勢下，未來對電力需求成長看俏。

AI商機方面，亞力指出，由於AI需要高速度、高效率的運算，用電量更龐大，在供應、傳輸電能上皆需要更多變電所的 GIS、變壓器，以保護及變壓。

同時，在美國兆元基建計畫下，華城總經理許逸德透露，近期美國電力公司對台廠發出邀請函，詢問台廠到當地設廠意願，但現階段將用聰明的方法滿足客戶的需求，可能會比較像是倉儲的模式。

許逸德指出，重電業是資本密集、技術密集的產業，並非輕易可以跨入的領域，加上公司深耕美國市場多年，沒有看到接單放緩、報價降低等趨勢，從今年前5月營收來看，外銷占比也從去年36%達到45％以上。

AI 台積電 華城

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