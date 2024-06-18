海悅股東會／小股東許願成功 通過加發股票股利1元增至3元 現金7元

代銷龍頭海悅國際（2348）18日股東會，原擬配發2元股票、7元現金股利，在小股東提案加發股利，做到10元股利、「十全十美」，經公司考量對比上市櫃同業，目前股本不算大，且大股東們支持小股東提案，現場經表決通過股票股利從2元增加至3元，總計10元股利，其中七元現金、三元股票。

海悅國際今股東會承認去年年報，去年營收達77.55億元、年增52.3%，稅後純益達16.55億元，每股純益達13.86元，大幅優於前年的7.88元；海悅原先擬配發9元股利，其中2元股票、7元現金，惟小股東提案，「許願」加發股利至10元，達到「十全十美」。

海悅國際表示，公司考量目前股本再扣除特別股、庫藏股後，公司股本也僅15億元，對比上市櫃同業，資本額並不算大，加上大股東們也支持小股東提案，經現場表決後，同意股票股利從2元增加至3元，加上現金7元，總計配發10元股利。

海悅國計今日股東會中，股東同步關心今年房市表現，對此海悅董事長黃希文認為，今年房市在總統大選結束後，加上政府體恤年輕人購屋壓力所祭出的「新青年安心成家購屋貸款優惠方案」，讓首購族購屋信心回溫，市場買氣增溫。

黃希文指出，受到科技業建廠效應，尤其是台積電（2330），讓產業往南轉移，加上政府基礎建設、軌道建設持續發展，購屋需求浮現，而需求將支撐市場，至少到今年底前房市展望樂觀。

整體來看，海悅國際表示，對台灣房市有信心，強調台灣房市進入「房價新平衡時期」，隨著總價帶概念的購屋趨勢，擁有便利的交通建設與就業機會的區域房市，建案銷售仍將穩健。