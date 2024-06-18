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遠百股東會／營運創下高峰 通過配發現金股利1.6元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
遠百今股東會通過配發現金股利1.6元。徐牧民/攝影
遠百今股東會通過配發現金股利1.6元。徐牧民/攝影

遠百（2903）18日召開股東常會，會議由董事長徐旭東親自主持，徐旭東表示，去年集團疫後迎來復甦，繳出亮眼的成績，目前遠百積極發展更多元的百貨型態，在今年展望上公司更積極的進行轉型，朝國際化百貨零售集團佈局。

遠百承認2023年合併營收1,350億元，每股盈餘1.95元，股東常會同時通過去年盈餘每股配發現金股利1.6元，配發率達82%，依17日收盤價31.9元計算，股息殖利率達5.01%。

同時進行董事改選，大部分的董事都連選連任，其中包含遠百董事徐旭東、遠東百貨總經理徐雪芳，遠東新世紀（1402）代表徐國玲和李靜芳、亞洲水泥（1102）代表井琪、裕利投資代表梁錦琳；獨立董事魏永篤、董定宇、張秀蓮。

遠百指出，轉投資的遠東SOGO、愛買量販店、City’Super超市亦表現亮眼，遠東SOGO在升級商場環境與導入新商品等改裝效應下，業績及獲利持續成長；愛買則加強發展網購，推動營運成果改善；City’Super以高端品牌定位，精進服務品質，刺激業績成長。

關於今年營運展望，總經理徐雪芳表示，寶慶店已啟動改建，並規畫在新北市TPARK園區再增新據點；遠東Garden City巨蛋店5月底登場，是台北市中心最大的購物商場；大陸重慶遠東城也於5月初試營運，每日80萬的客流基礎，將帶動大陸成長動能。展望未來，遠東百貨以「持續展店、強化體驗、數位轉型、創新管理、發展網購、永續經營」六大成長動能，朝向國際化百貨零售集團布局。

徐旭東 遠百

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